Хабиб назвал единственный бой, который ему будет интересен после встречи с Гэтжи

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой поединок станет для него самым интригующим и будет мотивировать его после встречи с Джастином Гэтжи.

«Вы говорите, что вам нужно укрепить наследство. С кем бы вы хотели встретиться? Какой бой бы вас мотивировал дальше, если вы победите Гэтжи», — спросил журналист.

«Меня действительно захватывает мысль о поединке с Жоржем Сен-Пьером. Не знаю, хочет ли он драться со мной, сможет ли он уложиться в лимит лёгкого веса, но этот бой был бы для меня захватывающим. Этот поединок был бы очень большим. Большим для всех. Для нас, для аналитиков, для болельщиков, он бы продавался. После боя с Гэтжи это единственный поединок в UFC, который приводит меня в восторг», — сказал Хабиб в интервью, размещённом на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, 24 октября на турнире UFC 254 Нурмагомедов будет защищать титул от посягательств временного чемпиона лиги Джастина Гэтжи. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.