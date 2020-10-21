Стал известен полный кард турнира Bellator 250

29 октября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 250, главным событием которого будет бой между бывшим чемпионом организации Гегардом Мусаси и экс-чемпионом в полусреднем весе Дагласом Лимой, победитель которого станет обладателем чемпионского титула.
Кард турнира пополнился поединком между Ветой Артеагой и Дезире Янез в лёгком весе, а также боем между Таем Гуэрдером и Далтоном Роста. Полный карт турнира выглядит следующим образом:
Основной кард:
Гегард Мусаси — Дуглас Лима
Генри Корралес — Брендон Гиртц
Вета Артеага — Дезире Янез
Предварительный кард:
Адам Борикс — Эрик Санчес
Саба Хомаси — Бобби Воелкер
Ник Ньюэлл — Зак Зейн
Джонни Эблен — Тейлор Джонсон
Тоби Мисеч — Джаред Скоггинс
Коди Лоу — Орландо Ортега
Тай Гуэрдер — Далтон Роста.
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