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Стал известен полный кард турнира Bellator 250

Стал известен полный кард турнира Bellator 250
Бокс/ММА / Bellator 0

29 октября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 250, главным событием которого будет бой между бывшим чемпионом организации Гегардом Мусаси и экс-чемпионом в полусреднем весе Дагласом Лимой, победитель которого станет обладателем чемпионского титула.

Кард турнира пополнился поединком между Ветой Артеагой и Дезире Янез в лёгком весе, а также боем между Таем Гуэрдером и Далтоном Роста. Полный карт турнира выглядит следующим образом:

Основной кард:

Гегард Мусаси — Дуглас Лима

Генри Корралес — Брендон Гиртц

Вета Артеага — Дезире Янез

Предварительный кард:

Адам Борикс — Эрик Санчес

Саба Хомаси — Бобби Воелкер

Ник Ньюэлл — Зак Зейн

Джонни Эблен — Тейлор Джонсон

Тоби Мисеч — Джаред Скоггинс

Коди Лоу — Орландо Ортега

Тай Гуэрдер — Далтон Роста.

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