Стал известен полный кард турнира Bellator 250

29 октября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 250, главным событием которого будет бой между бывшим чемпионом организации Гегардом Мусаси и экс-чемпионом в полусреднем весе Дагласом Лимой, победитель которого станет обладателем чемпионского титула.

Кард турнира пополнился поединком между Ветой Артеагой и Дезире Янез в лёгком весе, а также боем между Таем Гуэрдером и Далтоном Роста. Полный карт турнира выглядит следующим образом:

Основной кард:

Гегард Мусаси — Дуглас Лима

Генри Корралес — Брендон Гиртц

Вета Артеага — Дезире Янез

Предварительный кард:

Адам Борикс — Эрик Санчес



Саба Хомаси — Бобби Воелкер



Ник Ньюэлл — Зак Зейн



Джонни Эблен — Тейлор Джонсон



Тоби Мисеч — Джаред Скоггинс



Коди Лоу — Орландо Ортега

Тай Гуэрдер — Далтон Роста.