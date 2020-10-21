Умар Нурмагомедов выложил фото с чемпионским поясом UFC

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» пост с фотографией, на которой он позирует с чемпионским поясом организации.

«И такой день придёт. Иншаллах», — написал Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что Умар не примет участия в турнире UFC 254, так как он госпитализирован в одну из больниц Дубая с рвотой и высокой температурой, у него был диагностирован грипп.

Напомним, UFC 254 уже лишился двух поединков основного карда. Поединок Ислама Махачева сорвался из-за заражения Рафаэля дос Аньоса коронавирусом. Шансы, что Махачев выступит на шоу, минимальны. Кроме того, Синтия Кальвильо также выпала из карда турнира. Вместо неё с Лорен Мерфи подерётся дебютантка лиги Лилия Шакирова, бой перенесли в предварительный кард шоу.