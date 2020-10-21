Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Отец Ломаченко хотел, чтобы тот отказался от боя с Лопесом

Отец Ломаченко хотел, чтобы тот отказался от боя с Лопесом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Анатолий Ломаченко, отец бывшего чемпиона мира по боксу в лёгком весе Василия Ломаченко, хотел, чтобы его сын отказался от боя с Теофимо Лопесом. Об этом сообщает BoxingScene.

Напомним, в минувшие выходные Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Все судьи отдали победу Теофимо: 116:112, 117:111, 119:109.

Сообщается, что на протяжении шести недель Ломаченко преследовала боль в плече. По этой причине его отец хотел, чтобы боксёр снялся с боя с Лопесом, однако Василий отказался. При этом боль в плече не хотели обсуждать публично, чтобы не создавалось впечатление, будто боксёр заранее готовит отговорки на случай поражения.

Поражение от Лопеса стало вторым в профессиональной карьере Ломаченко. Помимо этого на его счету 14 побед, в том числе 10 нокаутом.

Кремлёв жёстко ответил хейтерам Ломаченко
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020