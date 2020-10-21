Отец Ломаченко хотел, чтобы тот отказался от боя с Лопесом

Анатолий Ломаченко, отец бывшего чемпиона мира по боксу в лёгком весе Василия Ломаченко, хотел, чтобы его сын отказался от боя с Теофимо Лопесом. Об этом сообщает BoxingScene.
Напомним, в минувшие выходные Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Все судьи отдали победу Теофимо: 116:112, 117:111, 119:109.
Сообщается, что на протяжении шести недель Ломаченко преследовала боль в плече. По этой причине его отец хотел, чтобы боксёр снялся с боя с Лопесом, однако Василий отказался. При этом боль в плече не хотели обсуждать публично, чтобы не создавалось впечатление, будто боксёр заранее готовит отговорки на случай поражения.
Поражение от Лопеса стало вторым в профессиональной карьере Ломаченко. Помимо этого на его счету 14 побед, в том числе 10 нокаутом.
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