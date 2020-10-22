Хабиб Нурмагомедов рассказал об общении с Криштиану Роналду

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал об общении с нападающим «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, Нурмагомедов — футбольный болельщик, поддерживает мадридский «Реал», за который Роналду выступал с 2009 по 2018 год. Хабиб и Криштиану знакомы лично.

По словам Нурмагомедова, ему хотелось узнать, как Роналду удаётся оставаться мотивированным, несмотря на выдающиеся достижения в спорте.

«Как я понял, это внутренняя энергетика, желание, мотивация человека. Дисциплина, восстановление, режим питания — всё вместе сходится», — рассказал Хабиб в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

«Футбол мне нравится больше, чем ММА. Я не устаю от футбола, а от UFC устаю.

Я знаю, кто где играл. Когда были различные Кубки, кто выигрывал, кто играл на какой позиции… Я в детстве мечтал стать футболистом. Ты выходишь на поле и показываешь, какой ты профессионал», — добавил он.

Ранее Роналду поддержал Нурмагомедова перед боем с Джастином Гэтжи.