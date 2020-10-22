Джикия — Хабибу: это твоё время

Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия пожелал удачи чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову перед поединком с Джастином Гэтжи, отметив, что хорошо знаком с проблемой сгонки веса.

«Хабиб, я как никто другой знаю, каково это — скидывать много килограммов. Потому хочу пожелать тебе терпения, удачи, конечно же победы, и пусть всё будет так, как ты задумал. Потому что это твоё время. Хабиб — тайм», — сказал Джикия в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, 24 октября чемпион лиги Хабиб Нурмагомедов возглавит турнир UFC 254. В главном бою вечера он встретится с временным чемпионом UFC Джастином Гэтжи. Это будет третья защита титула для россиянина. В предыдущих двух он досрочно справился с Конором Макгрегором и Дастином Порье.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254.