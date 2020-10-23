Орловский дал прогноз на бой Волков — Харрис

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский дал прогноз на поединок Александра Волкова с Уолтом Харрисом. По словам белоруса, у Волкова есть все шансы на успех.

«Ну если Волков будет делать всё то, что он делал в бою с Блэйдсом, или немного больше, то он победит», — сказал Орловский в «Инстаграме», отвечая на вопрос одного из подписчиков.

Напомним, в июне 2020 года Александр Волков проиграл Кёртису Блэйдсу решением судей. Это был первый бой россиянина в 2020 году. 24 октября Волков выступит на турнире UFC 254 в основном карде. Его соперник, Уолт Харрис, в нынешнем году также провёл только одну схватку, проиграв Алистару Овериму

Главным событием UFC 254 станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.