Дана Уайт объявил, что Чимаев встретится с Леоном Эдвардсом

Президент UFC Дана Уайт объявил, что Хамзат Чимаев и Леон Эдвардс договорились о проведении поединка. Даты этого боя ещё нет, но функционер отметил, что эта встреча состоится.

«У нас есть сделка. Хамзат Чимаев — Леон Эдвардс. Они будут драться. Это будет отличный поединок. Хамзат может прекратить бросать вызов в „Твиттере“ всем подряд. У него есть соперник», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что Чимаев возглавит последний турнир года. Известно, что финальное шоу 2020 года пройдёт 19 декабря, так что, вероятнее всего, встреча с Эдвардсом состоится в этот день.

Леон Эдвардс до недавних пор занимал третье место в рейтинге полусреднего веса, но был исключён из топ-15 за долгую паузу в карьере и отказ биться с целым рядом соперников. Британец в последние годы показывает уверенные и стабильные выступления. На данный момент его победная серия состоит из восьми поединков. В минувшем бою он справился с экс-чемпионом Рафаэлем дос Аньосом. В его активе также есть победы над Дональдом Серроне и Гуннаром Нельсоном.