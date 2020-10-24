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Прямой эфир боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи начнётся примерно в 23:00

Прямой эфир боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи начнётся примерно в 23:00
Бокс/ММА / UFC 0

В эти минуты на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретятся чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион промоушена в этой весовой категории Джастин Гэтжи.

Начало этого поединка запланировано примерно на 23:00 по московскому времени. В прямой трансляции схватку покажет телеканал «Рен ТВ».

Нурмагомедов будет проводить третью защиту титула. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги Дастина Порье.

Напомним, в основном карде турнира выступят также Александр Волков и Магомед Анкалаев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию UFC 254.

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