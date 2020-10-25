Хабиб призвал UFC признать его лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории

Чемпион UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов призвал боссов лиги признать его лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории. Такую просьбу он высказал после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

"«Есть лишь одна вещь, которую я хочу от UFC. Парни, вы должны мне дать титул номера один Pound-for-Pound, потому что я этого заслуживаю. Я неоспоримый, непобеждённый чемпион с 13 победами в UFC и 29 победами в MMA в целом», — сказал Хабиб в октагоне.

Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры сразу после победы. Он ушёл из спорта в статусе небитого чемпиона. Хабиб трижды защитил титул. За профессиональную карьеру Нурмагомедов провёл 29 встреч, победив во всех из них.