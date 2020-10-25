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Хабиб обратился к Гэтжи, назвав его братом

Хабиб обратился к Гэтжи, назвав его братом
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к бывшему временному чемпиону лиги в этой весовой категории Джастином Гэтжи, после того, как одержал над ним досрочную победу в главном поединке турнира UFC 254.

«Большое спасибо тебе, Джастин. Помню, как ты мне помог в 2016-м. Спасибо, брат. Знаю, что ты прекрасный человек. Знаю, как ты заботишься о близких. Будь близок к родителям, потому что однажды может всякое случиться. Никогда не знаешь, что случится завтра», — сказал Нурмагомедов в октагоне после завершения схватки.

После победы над Гэтжи Нурмагомедов объявил об уходе из спорта. Хабиб завершил карьеру в статусе небитого чемпиона. Он трижды защитил титул. За профессиональную карьеру Нурмагомедов провёл 29 встреч, победив во всех из них.

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