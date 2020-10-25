«Хабиб мог положить Гэтжи ещё на первой минуте». Финкельштейн – о победе Нурмагомедова

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал исход боя Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, в котором россиянин одержал победу во втором раунде.



«Я говорил, что Гэтжи опасный соперник, могла быть какая-то случайность – ноги у него сильные. Но в итоге можно сказать, что Хабиб потянул время, мог выиграть намного быстрее, если бы хотел. Я знаю Хабиба – он мог положить Гэтжи ещё на первой минуте.

Гэтжи вообще повезло в первом раунде, в борьбе Хабиб – другой уровень, просто выше на ногу. Гэтжи даже близко не стоял, ещё бы 10 секунд в первом раунде – и Хабиб бы его добил. Победа абсолютно несложная, но Хабиб её оттягивал. А во втором раунде с первой же попытки сделал этот удушающий. Просто шахматист, молодец!» — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.