Дана Уайт: Хабиб — номер один в мире вне зависимости от весовой категории

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от победы Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, а также заявил, что россиянин является лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории.

«Вот это вечер! Хабиб — крутейший парень на планете Земля! Удивило ли решение завершить карьеру? Уже до боя он вёл себя не так, как обычно, тяжело вздыхал. Но это вау! Учитывая то, через что прошёл Хабиб, нам вообще повезло увидеть его сегодня в бою. Он номер один в мире вне зависимости от весовой категории. Хабиб заслуживает место среди всех тех, кого вы считаете величайшими всех времён», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, Хабиб ушёл из спорта в статусе небитого бойца с профессиональным рекордом 29-0.