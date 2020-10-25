Сен-Пьер: знал, что Хабиб хорош, но не знал, что настолько

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер поделился впечатлениями от победы чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи. Канадец признался, что не знал, насколько силён Нурмагомедов.

«Выступление Хабиба удивило. Знал, что он очень хорош, но не знал, что настолько. Он просто невероятен. Он работал на ином уровне», — сказал Сен-Пьер в интервью, фрагмент которого размещён на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, поздним вечером 24 октября Хабиб выступил впервые с сентября 2019 года. На турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) он досрочно победил Джастина Гэтжи, справившись с ним во втором раунде. После этого боец объявил о завершении карьеры. Хабиб покинул спорт в статусе небитого чемпиона. За годы профессиональной карьеры он провёл 29 встреч и победил во всех.