В Кремле отреагировали на победу Нурмагомедова и его решение завершить карьеру

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал 29-ю победу в карьере российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и его решение завершить профессиональную карьеру.
«Мы рады его победе. И поздравляем его. Всё остальное — его выбор», — сказал Песков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Грантом Гетадаряном.
Ранее Хабиб и его отец встречались с Владимиром Путиным. Президент неоднократно поздравлял бойца с победами. Так, после успешного боя с ирландцем Конором Макгрегором Путин звонил Хабибу, а после его победы над Дастином Порье встречался с ним лично.
Вчера, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.
Бой с Гэтжи стал у него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и непобеждённого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.
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