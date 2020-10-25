«Наверное, он прав». Сёмин прокомментировал решение Хабиба завершить карьеру

Известный футбольный тренер Юрий Сёмин поделился впечатлениями от победы чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи, а также поддержал решение россиянина завершить карьеру.
«Хабиб — наше золотое поколение. Во-первых, он очень мощный и справедливый человек. А как спортсмен — выдающийся профессионал. Он прекрасно провёл вчерашний бой, который мы все сидели и смотрели. Даже мои внуки не спали в это время и болели за него. Все очень рады.
Хабиб дал маме обещание закончить карьеру. Конечно, жалко, что это произошло. Но, наверное, он прав. Хабиб ушёл победителем. Он прекрасный человек, патриот своей республики и страны. По окончании карьеры он найдёт себе место в жизни. Думаю, он будет серьёзно востребован», — приводит слова Сёмина Sport24.
- 25 октября 2020
-
17:12
-
16:51
-
16:51
-
16:46
-
16:39
-
16:36
-
15:59
-
15:46
-
15:42
-
14:22
-
14:14
-
14:08
-
14:04
-
13:58
-
13:57
-
13:27
-
12:51
-
12:45
-
12:30
-
12:18
-
12:17
-
11:43
-
11:27
-
11:00
-
10:39
-
10:25
-
10:21
-
10:18
-
10:04
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
09:19