«Наверное, он прав». Сёмин прокомментировал решение Хабиба завершить карьеру

Известный футбольный тренер Юрий Сёмин поделился впечатлениями от победы чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи, а также поддержал решение россиянина завершить карьеру.

«Хабиб — наше золотое поколение. Во-первых, он очень мощный и справедливый человек. А как спортсмен — выдающийся профессионал. Он прекрасно провёл вчерашний бой, который мы все сидели и смотрели. Даже мои внуки не спали в это время и болели за него. Все очень рады.



Хабиб дал маме обещание закончить карьеру. Конечно, жалко, что это произошло. Но, наверное, он прав. Хабиб ушёл победителем. Он прекрасный человек, патриот своей республики и страны. По окончании карьеры он найдёт себе место в жизни. Думаю, он будет серьёзно востребован», — приводит слова Сёмина Sport24.