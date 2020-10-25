«Величайший». Карим Бензема отреагировал на победу Хабиба над Гэтжи
Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отреагировал на 29-ю победу российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
«Величайший», — подписал фото Нурмагомедова в своём «инстаграме» Карим Бензема.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.
Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.
Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец — Абдулманап Нурмагомедов.
- 25 октября 2020
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