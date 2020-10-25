Чендлер предложил провести однодневный турнир за титул UFC в лёгком весе

Боец UFC Майкл Чендлер предложил промоушену организовать турнир, в котором помимо самого Чендлера примут участие Тони Фергюсон, Конор Макгрегор и Дастин Порье. По словам Чендлера, победитель турнира должен стать чемпионом организации.
«Я рад быть частью лёгкого веса UFC прямо сейчас, когда нет чемпиона организации в этом дивизионе. посмотрим, что будет дальше. Есть Конор, Порье, я и Фергюсон. Это имена, которые должны бороться за титул, так что давайте сделаем это. Четыре человека, один вечер, старая школа. Пусть выживет сильнейший. Вы согласны с выбором?» — приводит слова Чендлера BJPenn.
Напомним, 24 октября 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.
Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.
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