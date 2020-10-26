Джоджуа о поражении в бою с Маверик: сегодня сопернице повезло больше, чем мне

Российский боец в наилегчайшем весе Лилиана Джоджуа опубликовала в своём «инстаграме» пост, в котором прокомментировала поражение в бою с Мирандой Маверик на турнире UFC 254.

«Победа или поражение — всё по воле Бога. Я была готова драться дальше, я чувствовала, что вела этот бой до рассечения, но врачи не дали возможность продолжить. Сегодня ей повезло больше, чем мне. Таков наш спорт. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживает, я вижу, что ваши сердца разбиты так же как и моё. Спасибо моему клубу „Ахмат“: мы провели огромную работу и были готовы к войне, отдельное спасибо моему тренеру Мураду Бичуеву, который вложил в меня много труда, тренеру Арби Мурадову. Дай Бог, я смогу вас обрадовать вас в будущем. „Ахмат“ — сила», — написала Джоджуа.