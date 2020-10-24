Джоджуа досрочно проиграла Маверик, рефери остановил встречу в перерыве

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился поединок предварительного карда турнира UFC 254, в котором встретились девушки-бойцы наилегчайшего веса Миранда Маверик и Лиана Джоджуа. Весь первый раунд прошёл в стойке. Джоджуа немного уступала сопернице.
В конце пятиминутки случился определяющий момент. Миранда жёстким ударом локтем разбила Лиане нос, в результате у Джоджуа открылось сильное кровотечение. В перерыве рефери принял решение остановить схватку, так как посчитал травму Лианы очень серьёзной.
Джоджуа хотела продолжать схватку и была против остановки. Как бы то ни было, рефери зафиксировал победу Маверик техническим нокаутом. Таким образом, у Джоджуа в UFC теперь одна победа при двух поражениях.
Напомним, «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254. В его главном бою встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи.
- 24 октября 2020
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