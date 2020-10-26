Тедди Атлас: отец Хабиба вырастил настоящую звезду

Знаменитый американский тренер по боксу Тедди Атлас прокомментировал победу российского бойца в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи в главном бою турнира UFC 254.
«Уважение и Хабибу, и Гэтжи за то, как они сражались. Я хочу поздравить покойного отца Хабиба, который воспитал гордого, сильного и достойного человека, чемпиона. Вы вырастили и подарили миру великую звезду, и это сохранит вашу память. Вы оставили на планете великого человека, дав нам надежду», — написал Атлас в своём «твиттере».
Напомним, 24 октября 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.
Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.
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