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«Когда с рефери поставили деньги на соперника». Волков поделился победным фото с UFC 254

«Когда с рефери поставили деньги на соперника». Волков поделился победным фото с UFC 254
Бокс/ММА / UFC 0

Российский тяжеловес Александр Волков после победы над Уолтом Харрисом на турнире UFC 254 поделился в «сториз» своего «инстаграма» фото триумфального момента, когда судья вскидывает вверх его руку.

«Наше лицо, когда мы с рефери поставили деньги на соперника», — пошутил в описании к фото россиянин.

Фото: instagram.com/volkov_alex

Напомним, Волков нокаутировал соперника ударом в солнечное сплетение. Оба бойца осторожничали в первом раунде. Александр грамотно контролировал дистанцию. Во втором же Волкову хватило одного удара, чтобы отправить соперника на канвас. Добивание было делом техники. Судья не стал ждать, когда Александр нанесёт сопернику максимальный урон, и остановил бой.

Волкову в день поединка с американцем исполнилось 32 года.

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