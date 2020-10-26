Менеджер Нурмагомедова: никакого вакантного титула нет

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выразил мнение, что титул в дивизионе нельзя считать вакантным, несмотря на то что его подопечный сразу после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры. Менеджер ответил на твит журналиста Деймона Мартина, который предложил, чтобы Конор Макгрегор и Дастин Порье сразились за пояс в лёгком весе, который, по его мнению, стал вакантным.

«Никакого вакантного титула нет», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.