Нейт Диаз — о Хабибе: 29-1

Боец UFC Нейт Диаз заявил, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру с рекордом 29-1. Об этом Диаз написал в своём «твиттере».



Американский боец считает тем самым единственным поражением Хабиба ситуацию, которая произошла в 2015 году. Тогда американец нанёс Хабибу пощёчину и вступил в конфликт с командой россиянина.



«Тогда я дал ему пощёчину, чтобы смешно стало мне. Но он не сделал ничего», — рассказывал об этом ситуации Диаз.



Напомним, 24 октября 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.



Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.



Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.