Нейт Диаз — о Хабибе: 29-1

Боец UFC Нейт Диаз заявил, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру с рекордом 29-1. Об этом Диаз написал в своём «твиттере».
Американский боец считает тем самым единственным поражением Хабиба ситуацию, которая произошла в 2015 году. Тогда американец нанёс Хабибу пощёчину и вступил в конфликт с командой россиянина.
«Тогда я дал ему пощёчину, чтобы смешно стало мне. Но он не сделал ничего», — рассказывал об этом ситуации Диаз.
Напомним, 24 октября 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.
Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.
Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
- 26 октября 2020
-
21:47
-
20:54
-
20:09
-
18:46
-
17:30
-
15:02
-
13:25
-
13:04
-
12:32
-
12:15
-
12:00
-
11:34
-
11:18
-
11:10
-
11:07
-
10:58
-
10:50
-
10:44
-
10:31
-
10:03
-
09:40
-
09:19
-
09:13
-
09:07
-
08:50
-
07:30
-
02:46
-
01:52
- 25 октября 2020
-
23:38
-
22:22
-
21:48
-
20:41
-
20:38
-
20:16
-
19:55