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Нейт Диаз — о Хабибе: 29-1

Нейт Диаз — о Хабибе: 29-1
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Нейт Диаз заявил, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру с рекордом 29-1. Об этом Диаз написал в своём «твиттере».

Американский боец считает тем самым единственным поражением Хабиба ситуацию, которая произошла в 2015 году. Тогда американец нанёс Хабибу пощёчину и вступил в конфликт с командой россиянина.

«Тогда я дал ему пощёчину, чтобы смешно стало мне. Но он не сделал ничего», — рассказывал об этом ситуации Диаз.

Напомним, 24 октября 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.

Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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