Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Томсон и Бёрнс отреагировали на слова Нейта Диаза о «29-1» у Нурмагомедова

Томсон и Бёрнс отреагировали на слова Нейта Диаза о «29-1» у Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC Джош Томсон и претендент на титул в полусреднем весе Гилберт Бёрнс отреагировали на слова Нейта Диаза, который заявил, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру с рекордом 29-1. Напомним, американский боец считает тем самым единственным поражением Хабиба ситуацию, которая произошла в 2015 году. Тогда американец нанёс Хабибу пощёчину и вступил в конфликт с командой россиянина.

В ответ на реплику Диаза Томсон и Бёрнс опубликовали в своих «твиттерах» фотографии, на которых Нейт пропускает удары и терпит поражения.

«Ш-ш-ш...» — написал Томсон.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Джоша Томсона.

«Просто остановись», — написал Бёрнс.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Гилберта Бёрнса.

Фергюсон — Нурмагомедову: скоро увидимся, тупица
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020