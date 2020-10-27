Томсон и Бёрнс отреагировали на слова Нейта Диаза о «29-1» у Нурмагомедова
Бывший боец UFC Джош Томсон и претендент на титул в полусреднем весе Гилберт Бёрнс отреагировали на слова Нейта Диаза, который заявил, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру с рекордом 29-1. Напомним, американский боец считает тем самым единственным поражением Хабиба ситуацию, которая произошла в 2015 году. Тогда американец нанёс Хабибу пощёчину и вступил в конфликт с командой россиянина.
В ответ на реплику Диаза Томсон и Бёрнс опубликовали в своих «твиттерах» фотографии, на которых Нейт пропускает удары и терпит поражения.
«Ш-ш-ш...» — написал Томсон.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Джоша Томсона.
«Просто остановись», — написал Бёрнс.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Гилберта Бёрнса.
Фергюсон — Нурмагомедову: скоро увидимся, тупица
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