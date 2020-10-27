Денис Лебедев — о Хабибе: не удивлюсь, если он вернётся

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру в UFC после победы над Джастином Гэтжи.
«Удивлён ли я тем, что Хабиб заканчивает карьеру в такой момент, на самом взлёте? Учитывая ту речь, которую он сказал про родителей после боя, абсолютно не удивлён. Честно, во время его речи сразу после победы над Гэтжи у меня комок подступил к горлу. У меня была похожая ситуация. Когда был Кубок Мухаммеда Али по боксу, у меня в то время от онкологии умирала мама. По этой причине я пропустил турнир. Я был рядом с ней перед смертью, и она просила меня, чтобы я закончил с боксом. Она всегда сильно волновалась за моё здоровье.
Несмотря на то что я пообещал ей закончить карьеру, впоследствии всё же провёл ещё несколько боев, нарушив обещание. Хабиб решил поступить иначе, и я полностью поддерживаю его в этом решении. Он сделал так, как подсказало его сердце.
При этом я не удивлюсь, если он вернётся. И если он не вернётся, тоже не удивлюсь. Он уже всем всё доказал, одержав 29 побед в профессионалах и ни разу не проиграв. Такое достижение повторить будет непросто, хотя у нас много талантливых бойцов и нельзя сказать, что после ухода Нурмагомедова российским любителям MMA будет не за чем следить.
Куда дальше будет развиваться путь Хабиба — станет тренером или уйдёт в большую политику? Такие вопросы лучше задавать ему лично. Тут не может быть советников», — цитируют Лебедева «Известия».
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