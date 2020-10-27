Хабиб Нурмагомедов вернётся в Россию сегодня, 27 октября

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернётся в Россию из ОАЭ, где проходил его бой с Джастином Гэтжи, сегодня, 27 октября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена.
«Планируется возвращение во вторник», — сообщил источник.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.
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