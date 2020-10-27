Хабиб официально возглавил сводный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от веса

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил сводный рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, так называемый Pound-for-Pound. Бывший чемпион лиги в полутяжёлом весе Джон Джонс опустился на вторую позицию, тройку лучших замыкает чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья.



Ранее Хабиб уже сообщил, что возглавил соответствующий рейтинг, теперь информация подтверждена и на официальном сайте UFC.



Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 254 досрочно победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После этого он объявил о завершении карьеры. Президент лиги Дана Уайт в своём посте в «Инстаграме» назвал россиянина величайшим в истории. Ту же позицию выразила и пресс-служба UFC в социальной сети.