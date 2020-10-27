Девушка-боец UFC из Украины показала откровенное фото
Девушка-боец UFC Марина Мороз выложила на своей странице в «Инстаграме» откровенное фото. На снимке она по пояс в бассейне. На ней надет чёрный купальник.
Соответствующая фотография доступна на странице Марины Мороз в социальной сети.
Мороз — единственная девушка в UFC, представляющая Украину. На сегодняшний день в её послужном списке восемь поединков в лучшей лиге мира. В пяти из них она победила, а в трёх проиграла. Последний раз Марина появлялась в октагоне 14 мая 2020 года и единогласным решением судей победила Майру Буэно Силву.
Следующий бой Мороз запланирован на 5 декабря. На турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) она встретится с Тайлой Сантос. На данный момент Мороз не входит в топ-15 своего дивизиона.
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