Магомедрасул Хасбулаев получил травму ноги накануне чемпионского боя в лиге ACA

Боец смешанных единоборств родственник чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Магомедрасул Хасбулаев получил травму в преддверии титульного поединка на турнире ACA 113, проведение которого запланировано на 6 ноября в Москве. Об этом рассказал президент промоушена Алексей Яценко.
«Претендент на титул чемпиона ACA российский боец Магомедрасул Хасбулаев, который должен был провести 6 ноября чемпионский бой против Фелипе Фроеса на ACA 113, во время тренировки получил травму на последней неделе подготовки. У него диагностирован надрыв мышечных волокон икроножной мышцы левой ноги, он не сможет драться до конца этого года.
Однако чемпионский бой в полулёгком весе обязательно состоится на ближайших турнирах. Претендента объявим в ближайшее время. Фроес прилетит в Россию на днях и останется готовиться до боя», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.
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