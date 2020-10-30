Чисора на взвешивании перед боем с Усиком предстал в образе Джокера

Завтра, 31 октября, в Лондоне пройдёт вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. Чисора оказался тяжелее Усика на 17 кг. Но в первую очередь Дерек привлёк к себе внимание не этим, а образом, в котором он предстал. На Чисору был наложен грим «Джокера», героя известного одноимённого фильма.

Соответствующее фото доступно на официальной странице промоутерской компании Matchroom Boxing в «Инстаграме».

Напомним, и для Усика, и для Чисоры, это будет первый бой в 2020 году.