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Арум: думаю, Усик выиграет бой с Чисорой

Арум: думаю, Усик выиграет бой с Чисорой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от боксёрского поединка, в котором примут участие украинец Александр Усик и британец Дерек Чисора. Бой состоится сегодня, 31 октября.

«Я знаком с Усиком лично и являюсь его большим поклонником. Он великолепный боксёр, я отдал бы предпочтение ему. Не знаю, будет ли это победа досрочной остановкой. Усик — отличный боксёр. Мы все знаем, какой у Чисоры подбородок, но я отдам предпочтение Усику. Думаю, он выиграет этот бой», — приводит слова Арума Daily Mail.

Напомним, Усик проведёт первый бой в 2020 году. Последний раз он появлялся на ринге в октябре 2019 года, когда досрочно справился с Чаззом Уизерспуном. Это был его дебют в супертяжёлом весе. Что касается Чисоры, то британец свой последний бой провёл также в октябре 2019 года, нокаутировав Дэвида Прайса.

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