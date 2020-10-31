Андерсон Силва: мой любимый боец — Хабиб

Бывший чемпион UFC легендарный Андерсон Силва признался, что его любимый боец — чемпион UFC в лёгком дивизионе, а также лидер сводного рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от веса Хабиб Нурмагомедов.

«Боец за которым люблю смотреть? Любимый боец? О, это Хабиб Нурмагомедов. Что касается рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий, не знаю. Понимаете, существую разные лиги, разные шоу, но такого явления, как лучший боец вне зависимости от весовой категории, не должно существовать», — сказал бразильский ветеран в интервью на YouTube-канале Schmo.

Напомним, в ночь на 1 ноября по московскому времени 45-летний Андерсон Силва проведёт последний поединок в карьере в UFC. Его соперником будет Юрайя Холл.