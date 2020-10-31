Мусаси: бой с Адесаньей? Нет ничего невозможного

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси не исключает, что встретится с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей. Вместе с тем спортсмен отметил, что на данный момент такая схватка не является приоритетом.

«Бой с Адесаньей? Нет ничего невозможного. Но на данный момент его нет на моём радаре. Он выступает в UFC, а я здесь, в Bellator. В любом случае, этот поединок может состояться не в ближайшем будущем», — приводит слова Мусами Sportskeeda.

Напомним, в ночь на 30 октября по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 250. В его главном бою Гегард Мусаси единогласным решением судей победил Дугласа Лиму и завоевал пояс в среднем весе.