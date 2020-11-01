Усик победил Чисору единогласным решением судей

Сегодня в Лондоне (Великобритания) прошёл масштабный вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступили экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик.

Этот бой должен был состояться в мае, однако был перенесён из-за пандемии коронавируса.

Победу в 12-раундовом поединке одержал Усик единогласным решением судей. Украинец активно провёл весь поединок и не оставил сомнений в своей победе. В следующем бою Александр Усик сразится с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

В соглавном бою вечера Джордж Камбосос победил Ли Селби.

«Чемпионат» проводил прямую трансляцию боя Усика и Чисоры.