Усик — Чисора, онлайн. Александр легче соперника на 17 кг. Проще будет попасть! LIVE!

31 октября 2020 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием станет бой обязательного претендента в супертяжёлом дивизионе по версии WBO 33-летнего украинского боксёра Александра Усика (17 боёв, 17 побед, 13 — нокаутом) и 36-летнего британца Дерека Чисоры (41 бой, 32 победы, 23 — нокаутом).



Бой должен был пройти в мае, но из-за пандемии коронавируса был отменён. Ранний кард стартует в 21:00 по московскому времени. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Усик выйдет в ринг ориентировочно в 01:00 воскресенья. В России Александр не менее популярен, чем у себя на родине.

Следить за подробностями боя Усик — Чисора можно в нашей онлайн-трансляции.