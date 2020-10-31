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Александр Усик – Дерек Чисора: онлайн-трансляция, 31 октября 2020

Александр Усик – Дерек Чисора: онлайн-трансляция
Игорь Брагин
Усик — Чисора, онлайн. Александр легче соперника на 17 кг. Проще будет попасть! LIVE!
Лупить здоровенных парней — традиция украинского боксёра. Все главные подробности боя — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

31 октября 2020 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием станет бой обязательного претендента в супертяжёлом дивизионе по версии WBO 33-летнего украинского боксёра Александра Усика (17 боёв, 17 побед, 13 — нокаутом) и 36-летнего британца Дерека Чисоры (41 бой, 32 победы, 23 — нокаутом).

Бой должен был пройти в мае, но из-за пандемии коронавируса был отменён. Ранний кард стартует в 21:00 по московскому времени. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Усик выйдет в ринг ориентировочно в 01:00 воскресенья. В России Александр не менее популярен, чем у себя на родине.

Следить за подробностями боя Усик — Чисора можно в нашей онлайн-трансляции.

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