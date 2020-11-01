UFC Fight Night 181. Холл победил Силву техническим нокаутом
В ночь с 31 октября на 1 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялсятурнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181. В его главном событии встречались легендарный экс-чемпион лиги Андерсон Силва и Юрайя Холл.
Перед боем состоялось взвешивание, по итогам которого оказалось, что Холл тяжелее соперника. Он показал на весах 84,3 кг, в то время как бразилец — 83,4 кг.
Поединок бойцов в среднем весе завершился победой Холла техническим нокаутом в четвёртом раунде. Силва провёл первый поединок с мая 2019 года. Ожидается, что после встречи с Холлом он завершит карьеру в UFC.
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