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UFC Fight Night 181. Холл победил Силву техническим нокаутом

UFC Fight Night 181. Холл победил Силву техническим нокаутом
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 31 октября на 1 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялсятурнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181. В его главном событии встречались легендарный экс-чемпион лиги Андерсон Силва и Юрайя Холл.

Перед боем состоялось взвешивание, по итогам которого оказалось, что Холл тяжелее соперника. Он показал на весах 84,3 кг, в то время как бразилец — 83,4 кг.

Поединок бойцов в среднем весе завершился победой Холла техническим нокаутом в четвёртом раунде. Силва провёл первый поединок с мая 2019 года. Ожидается, что после встречи с Холлом он завершит карьеру в UFC.

UFC 2020. UFC Fight Night 181, Лас-Вегас, США
Юрайя Холл (W) - Андерсон Силва
01 ноября 2020, воскресенье. 04:20 МСК
Юрайя Холл
Окончено
TKO
Андерсон Силва
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