ММА Серия-19: результаты боёв

31 октября в Санкт-Петербурге прошёл турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-19.

Результаты всех боёв:

Вахаб Хусейнов (Таджикистан) победил Владислава Фролова (Россия) ТКО в 1 раунде (2:43);

Фуркадбек Каримов (Туркменистан) победил Амирхана Холназарова (Таджикистан) ТКО в 1 раунде (1:26);

Александр Миткин (Россия) победил Константина Чередниченко (Казахстан) болевым приемом в 1 раунде (2:58);

Асад Йоров (Таджикистан) победил Дениса Антонова (Россия) ТКО по причине отказа Антонова во 2 раунде (4:50);

Максиджон Кадиров (Таджикистан) победил Исхака Сагынбаева (Кыргызстан) удушающим приемом в 3 раунде (1:26);

Владимир Юрусов (Россия) победил Ислома Шаропова (Узбекистан) болевым приемом в 1 раунде (2:44);

Артем Семенов (Россия) победил Фируза Назаралиева (Таджикистан) удушающим приемом во 2 раунде (1:57);

Александр Солдаткин (Россия) победил Файоза Шомуродова (Узбекистан) ТКО в 1 раунде (0:39);

Байболот Эргешбаев (Кыргызстан) и Илья Варварский (Россия) закончили бой ничьей решением большинства судей;

Александр Маслов (Россия) победил Лом-Али Медиева (Россия) ТКО в 1 раунде (3:34);

Борис Медведев (Россия) победил Алтынбека Арыкбаева (Кыргызстан) ТКО в 1 раунде.