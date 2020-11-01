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ММА Серия-19: результаты боёв

ММА Серия-19: результаты боёв
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31 октября в Санкт-Петербурге прошёл турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-19.

Результаты всех боёв:

Вахаб Хусейнов (Таджикистан) победил Владислава Фролова (Россия) ТКО в 1 раунде (2:43);
Фуркадбек Каримов (Туркменистан) победил Амирхана Холназарова (Таджикистан) ТКО в 1 раунде (1:26);
Александр Миткин (Россия) победил Константина Чередниченко (Казахстан) болевым приемом в 1 раунде (2:58);
Асад Йоров (Таджикистан) победил Дениса Антонова (Россия) ТКО по причине отказа Антонова во 2 раунде (4:50);
Максиджон Кадиров (Таджикистан) победил Исхака Сагынбаева (Кыргызстан) удушающим приемом в 3 раунде (1:26);
Владимир Юрусов (Россия) победил Ислома Шаропова (Узбекистан) болевым приемом в 1 раунде (2:44);
Артем Семенов (Россия) победил Фируза Назаралиева (Таджикистан) удушающим приемом во 2 раунде (1:57);
Александр Солдаткин (Россия) победил Файоза Шомуродова (Узбекистан) ТКО в 1 раунде (0:39);
Байболот Эргешбаев (Кыргызстан) и Илья Варварский (Россия) закончили бой ничьей решением большинства судей;
Александр Маслов (Россия) победил Лом-Али Медиева (Россия) ТКО в 1 раунде (3:34);
Борис Медведев (Россия) победил Алтынбека Арыкбаева (Кыргызстан) ТКО в 1 раунде.

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