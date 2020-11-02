Президент UFC: есть предчувствие, что Хабиб вернётся. Он обсудит это с мамой

Президент UFC Дана Уайт предположил, что обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов изменит решение и вернётся в спорт.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры, объяснив это тем, что дал обещание матери.

«Он чемпион, и мы дадим ему время, чтобы он понял, чего хочет. У меня хорошее предчувствие, что он вернётся. Хабиб сказал, что обсудит это со своей мамой», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 181.

На счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.