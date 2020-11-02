Нурмагомедов назвал Махачева следующим королём лёгкого веса UFC

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов предсказал, что легковес Ислам Махачев, который входит в его команду, в скором времени станет обладателем соответствующего пояса.
«Следующий король лёгкого веса», — написал Нурмагомедов в комментариях под постом в официальном «инстаграме» UFC о следующем бое Махачева.
14 ноября российский боец сразится с Рафаэлем дос Аньосом, этот поединок возглавит кард турнира в Лас-Вегасе. На счету Ислама 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.
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