Хабиб рассказал и показал, как брат Усман помогал ему готовиться к бою с Гэтжи. Фото

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» подборку фотографий, на которых можно посмотреть, как его двоюродный брат Усман Нурмагомедов помогал ему готовиться к поединку с Джастином Гэтжи.

«На этих сборах братишка Усман помогал очень сильно, в подготовке, в весогонке и т. д.» — подписал Хабиб фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.