Кормье рассказал, как подшутил над Нурмагомедовым после слов президента UFC о нём

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, как подшутил над обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи 24 октября объявил о завершении карьеры. Через несколько дней президент UFC Дана Уайт предположил, что Нурмагомедов вернётся, чтобы одержать 30-ю победу в смешанных единоборствах.

«Единственное, что я сказал Хабибу: брат, у тебя самое быстрое возвращение с пенсии в истории, всего три дня! Мы не сильно вдавались в детали, посмеялись вместе над этим», — рассказал Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.