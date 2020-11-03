Кормье рассказал, как подшутил над Нурмагомедовым после слов президента UFC о нём

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, как подшутил над обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи 24 октября объявил о завершении карьеры. Через несколько дней президент UFC Дана Уайт предположил, что Нурмагомедов вернётся, чтобы одержать 30-ю победу в смешанных единоборствах.
«Единственное, что я сказал Хабибу: брат, у тебя самое быстрое возвращение с пенсии в истории, всего три дня! Мы не сильно вдавались в детали, посмеялись вместе над этим», — рассказал Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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