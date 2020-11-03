Цзю предостерёг команду Поветкина от огромных ошибок в процессе подготовки к бою с Уайтом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился мыслями о заражении Александра Поветкина коронавирусом, отметив, что в следующем тренировочном лагере штаб россиянина должен поберечь спортсмена и не навязывать ему форсированной подготовки.
«Прежде всего в интересах Уайта ждать Поветкина. Если он реально уверен в том, что в первом бою была случайность, то это его шанс доказать. А если Уайт не захочет ждать, будет определённое недопонимание.
Что касается самого факта заболевания, эта зараза может прилететь откуда угодно и кому угодно.
Прежде всего Саше нужно будет сделать полное восстановление. Никаких половинчатых тренировок, только полная подготовка на сто процентов. Если ему скажут, что бой через два-три месяца и нужно быстрее и Саша пойдёт на это в обход полного курса подготовки, это будет огромной ошибкой команды Саши», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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