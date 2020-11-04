Депутат предложил Путину дать Нурмагомедову звание Героя Российской Федерации

Депутат Госдумы РФ Гаджимурад Омаров предложил президенту России Владимиру Путину дать звание Героя Российской Федерации чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщается в «телеграме» «Кровавая барыня».
В заявлении депутата на имя Путина отмечается, что Нурмагомедов неоднократно защищал и отстаивал честь страны на международной арене, а также активно популяризирует и развивает спорт, здоровый образ жизни, семейные ценности в России среди молодёжи и подрастающего поколения, ведёт благотворительную деятельность.
Фото: https://t.me/bloodysx/6648
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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