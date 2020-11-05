«Он не говорил, что выступает за Россию». Журова — об идее дать Хабибу звание Героя России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала предложение коллеги Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Ранее стало известно, что с такой инициативой депутат обратился к президенту России Владимиру Путину.

«Его удостоено очень небольшое число спортсменов. Их всего три: Любовь Егорова (1994), Александр Карелин (1996) и Лариса Лазутина (1998). Насколько я знаю, потом было принято решение к спортсменам такое звание не применять, ведь есть другие, например Герой Труда. Получить Героя России за спорт можно только за какое-то удивительно выдающееся достижение на благо страны.

Давать звание за победу в коммерческих боях без правил, на мой взгляд, не очень правильно. Он просто выиграл какое-то количество боёв, а теперь представьте, сколько всего выигрывает другой спортсмен: чемпионаты мира, Олимпийские игры… Но ему ведь не дают звание. Хабиб — выдающийся спортсмен, но таких у нас достаточно много.

Я уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию. Дагестан — да, ислам — да. Мне кажется, орден Дружбы ему особенно было бы правильно вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире», — цитирует Журову «Национальная служба новостей».