Орловский объяснил, почему Нурмагомедов обошёл Джонса в сводном рейтинге UFC

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал, почему, по его мнению, обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов смог потеснить бывшего чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса с первой строчки сводного рейтинга бойцов промоушена.
«Если смотреть по боям, то понятно, что и тот и другой — выдающиеся бойцы. Но с точки зрения дисциплины и резонанса, наверное, Хабиб впереди. Он не позволял себе того, что позволял себе Джон Джонс, вот и всё», — рассказал Орловский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
Также Орловский оценил решение Джонса подняться в тяжёлый вес.
«Перебрался и перебрался, молодец. Надо фокусироваться на том, что находится на расстоянии вытянутой руки.
Хотя я читал интервью с Блаховичем, который выиграл сейчас пояс, где он говорит, что Джонс перебрался в тяжёлый вес, потому что не хочет драться с ним. Адесанья постоянно его достаёт здесь.
Я не знаю, почему Джонс перебрался в тяжёлый дивизион и что им руководило. Думал, будет легче – ну, поглядим», — добавил он.
- 6 ноября 2020
-
10:30
-
10:11
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
05:26
-
05:01
-
00:59
-
00:46
- 5 ноября 2020
-
23:56
-
22:23
-
21:20
-
21:00
-
19:53
-
19:00
-
17:53
-
16:58
-
14:50
-
14:36
-
14:34
-
14:05
-
13:52
-
13:20
-
13:03
-
12:02
-
11:46
-
11:02
-
10:47
-
10:11
-
09:41
-
09:21
-
09:02
-
08:51
-
08:22
-
08:03