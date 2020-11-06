Орловский объяснил, почему Нурмагомедов обошёл Джонса в сводном рейтинге UFC

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал, почему, по его мнению, обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов смог потеснить бывшего чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса с первой строчки сводного рейтинга бойцов промоушена.

«Если смотреть по боям, то понятно, что и тот и другой — выдающиеся бойцы. Но с точки зрения дисциплины и резонанса, наверное, Хабиб впереди. Он не позволял себе того, что позволял себе Джон Джонс, вот и всё», — рассказал Орловский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

Также Орловский оценил решение Джонса подняться в тяжёлый вес.

«Перебрался и перебрался, молодец. Надо фокусироваться на том, что находится на расстоянии вытянутой руки.

Хотя я читал интервью с Блаховичем, который выиграл сейчас пояс, где он говорит, что Джонс перебрался в тяжёлый вес, потому что не хочет драться с ним. Адесанья постоянно его достаёт здесь.

Я не знаю, почему Джонс перебрался в тяжёлый дивизион и что им руководило. Думал, будет легче – ну, поглядим», — добавил он.