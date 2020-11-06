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Сауль Альварес прекратил сотрудничество с Оскаром де ла Хойей и стал свободным агентом

Сауль Альварес прекратил сотрудничество с Оскаром де ла Хойей и стал свободным агентом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира в средне весе Сауль Альварес прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Golden Boy, возглавляемой Оскаром де ла Хойей. Об этом рассказал менеджер и тренер мексиканца Эдди Рейносо.

«Как менеджер и тренер Сауля Альвареса, позволю себе сообщить боксёрскому сообществу и всем болельщикам, что с сегодняшнего дня, 6 ноября, Альварес стал свободным агентом. Мы готовы продолжать карьеру. Всё это время мы упорно трудились в зале, соблюдая дисциплину и сохраняя отличную форму.

В скором времени мы объявим дату, соперника и место следующего боя. Мы вернёмся более сильными, чем были, продолжим наш рост и продемонстрируем, что мексиканский бокс — лучший в мире», — приводит слова функционера BoxingScene.

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