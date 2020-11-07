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Головкин проведёт следующий бой 18 или 19 декабря

Головкин проведёт следующий бой 18 или 19 декабря
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин проведёт следующий поединок 18 или 19 декабря, сообщает Boxingnews24. Как и ожидалось, он встретится с обязательным претендентом на титул, первым номером рейтинга IBF Камилом Шереметой.

Ожидается, что после успешной защиты титула Головкин в 2021 году проведёт большие поединки. В качестве возможных соперников рассматриваются чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде, а также чемпионы мира во втором среднем весе Каллум Смит и Билли Джо Сондерс.

Напомним, последний раз боксёр из Казахстана выходил на ринг в октябре 2019 года и в том бою победил по очкам украинца Сергея Деревянченко. Решение судей вызвало неоднозначную реакцию.

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