Тилл снялся с боя с Херманссоном и пожелал удачи новому сопернику Джека

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, ныне выступающий в средней весовой категории, Даррен Тилл снялся с турнира UFC, запланированного на 5 декабря, из-за травмы колена. Соперником Даррена должен был стать Джек Херманссон. Предполагалось, что схватка возглавит шоу.

В лиге приняли решение не отменять поединок и подобрать Тиллу замену. В октагон вместо него выйдет Кевин Холланд.

Вслед за этими событиями Тилл обратился к Холланду на своей странице в «Твиттере».

«Удачи обоим парням. Вернусь уже в следующем году. Надеюсь, Кевин проявит себя в поединке с одним из самых жёстких парней в нашей весовой категории», — написал Тилл в социальной сети.

Напомним, в предыдущем поединке Даррен проиграл экс-чемпиону лиги Роберту Уиттакеру.