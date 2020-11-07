Тилл снялся с боя с Херманссоном и пожелал удачи новому сопернику Джека
Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, ныне выступающий в средней весовой категории, Даррен Тилл снялся с турнира UFC, запланированного на 5 декабря, из-за травмы колена. Соперником Даррена должен был стать Джек Херманссон. Предполагалось, что схватка возглавит шоу.
В лиге приняли решение не отменять поединок и подобрать Тиллу замену. В октагон вместо него выйдет Кевин Холланд.
Вслед за этими событиями Тилл обратился к Холланду на своей странице в «Твиттере».
«Удачи обоим парням. Вернусь уже в следующем году. Надеюсь, Кевин проявит себя в поединке с одним из самых жёстких парней в нашей весовой категории», — написал Тилл в социальной сети.
Напомним, в предыдущем поединке Даррен проиграл экс-чемпиону лиги Роберту Уиттакеру.
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