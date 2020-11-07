Блахович: я способен победить и Адесанью, и Джона Джонса
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович поделился мыслями о своём следующем поединке.
«Адесанья и Джонс должны начинать верить в легендарную польскую мощь. Однако, если они не начнут, то меня это не беспокоит. Я снова докажу, что им нужно это сделать. Это что-то невероятное. Моя семья, мои друзья и многие фанаты верят в меня. И, что важно, я сам верю в себя. Мне плевать, что говорят люди.
Я способен победить и Адесанью, и Джона Джонса. Это не проблема. Я буду готов к Адесанье, Джонсу, Тьяго Сантосу, Гловеру Тейшейре. Я побью всех. Я счастлив, потому что могу выбирать действительно классных соперников. Это здорово. Сейчас мне доступны отличные варианты для следующего поединка», — приводит слова Яна Блаховича SCMP.
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