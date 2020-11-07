Блахович: я способен победить и Адесанью, и Джона Джонса

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович поделился мыслями о своём следующем поединке.



«Адесанья и Джонс должны начинать верить в легендарную польскую мощь. Однако, если они не начнут, то меня это не беспокоит. Я снова докажу, что им нужно это сделать. Это что-то невероятное. Моя семья, мои друзья и многие фанаты верят в меня. И, что важно, я сам верю в себя. Мне плевать, что говорят люди.



Я способен победить и Адесанью, и Джона Джонса. Это не проблема. Я буду готов к Адесанье, Джонсу, Тьяго Сантосу, Гловеру Тейшейре. Я побью всех. Я счастлив, потому что могу выбирать действительно классных соперников. Это здорово. Сейчас мне доступны отличные варианты для следующего поединка», — приводит слова Яна Блаховича SCMP.